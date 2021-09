Wie in der vergangenen Woche bereits erläutert, haben sich die Rahmenbedingungen bei unseren wikifolios zuletzt entscheidend verändert. Verantwortlich dafür ist die jüngste Aktivierung unseres Trendphasen-Indikators. Der hatte wegen der von uns vorgegebenen Definierung der Trendgrößen lange Zeit keine Rolle gespielt. Jetzt kommt er aber wieder ins Spiel und hat direkt mal für eine entscheidende Umstellung gesorgt.Der Blick auf den Chart zeigt uns beim DAX seit nunmehr exakt 1,5 Jahren einen klaren großen Aufwärtstrend, der bislang aus zwei dynamischen Bewegungsschüben und einer ausgeprägteren Korrekturphase (Anfang September bis Ende Oktober 2020) besteht. Der zweite Bewegungsschub hat die rechnerische Zielzone (im Chart mit "200%" gekennzeichnet) bereits überschritten, so dass wir uns vom Ausmaß her in einer (allerdings noch moderaten) Übertreibungsphase befinden ...

