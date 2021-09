Auch in dieser Woche hat unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection leichte Abgaben zu verzeichnen. Im Vergleich zur Vorwoche sind die Kurse um 1,1% gefallen. Damit entwickelte sich unser aus insgesamt 24 wikifolios bestehender Korb im Gleichklang mit dem DAX, so dass die Outperformance seit dem Start Ende 2015 fast unverändert bei 13,7 Prozentpunkten liegt. Bei insgesamt deutlich geringeren Risiken, wenn man die maximalen Drawdowns betrachtet.Zum Wochenstart, als der gerade auf 40 Werte erweiterte ...

