Die langatmige Korrektur bei grünen Aktien ist nach wie vor nicht ausgestanden. Die verhaltene Entwicklung zeigt sich auch im Chartbild des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar. Am Mittwoch kann die Aktie allerdings deutlich zulegen. Zusätzliche Impulse könnte es am Wochenende geben.Mit der neuen Bundestagswahl bekommt Deutschland einen neuen Bundeskanzler. Doch egal, wer an der Spitze der stärksten Volkswirtschaft Europas steht - ohne starke Koalition geht auch künftig nichts. Experten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...