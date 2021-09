München (ots/PRNewswire) -- Namenswechsel markiert Fortschritte in Kundenwachstum, geografischer Abdeckung und Funktionalität der offenen Kamera-Plattform- Der Azena Application Store ist der weltweit größte und am schnellsten wachsende offene Marktplatz für Videoanalyse Apps- Die Azena Plattform erlaubt Systemintegratoren mit zahlreichen Apps und Tools, diverse Branchen mit integrierten Komplettlösungen zu adressierenSecurity & Safety Things gibt bekannt, fortan unter dem Namen Azena am Markt aufzutreten. Der neue Markenname unterstreicht das Geschäftswachstum des Unternehmens, sowie die Weiterentwicklung der führenden Plattform für smarte Kameras, und positioniert das Unternehmen für das nächste Kapitel in seiner Mission, den Einsatz von Videoanalyse neu zu definieren. Gemeinsam mit Kunden und Partnern aus aller Welt will Azena den Mehrwert seiner Plattform für Systemintegratoren und Endkunden auch in Zukunft kontinuierlich weiter erhöhen.Seit der Gründung in 2018 wuchs Azena auf mehr als 120 Mitarbeiter, verteilt über drei Standorte, mit dem Hauptsitz in München, einem Entwicklungsstandort in Eindhoven, Niederlande und dem Innovation Accelerator in Pittsburgh, USA. Die Azena Plattform für smarte Kameras bietet unter anderem ein offenes Kamera-Betriebssystem und einen Application Store mit nahezu 100 KI-gestützten Videoanalyse Apps. Das Betriebssystem ermöglicht es, mehrere dieser Apps parallel auf einer Kamera auszuführen. Integratoren und Endkunden können jederzeit flexibel Apps hinzufügen oder austauschen. Hardwareseitig stehen ihnen dabei 15 Kameras in unterschiedlichen Formfaktoren zur Auswahl, die von sechs Kameraherstellern angeboten werden."Systemintegratoren spielen eine wichtige Rolle dabei, die smarten, mit Videoanalyse ausgestatteten Kameras auf unserer Plattform mit der weiteren Systemlandschaft so zu verbinden, dass datengestützte Lösungen für Sicherheit, Prozessoptimierung oder Automation entstehen", sagt Hartmut Schaper, Chief Executive Officer, Azena. "Wir werden die Funktionalität unserer Platform weiter ausbauen und unsere Partner dabei unterstützen, neue Märkte zu erschließen. Der erhöhte Wiederkennungswert unserer neuen Identität Azena wird uns dabei zu einer stärkeren Marktpräsenz verhelfen."Der Azena Application Store bietet Apps für mehr als 40 verschiedene Anwendungsfälle in über 25 Branchen. Die Spannweite der Lösungen reicht von traditionellem Perimeterschutz über Schwundvermeidung und Besucherzählung im Einzelhandel bis hin zu Sicherheit in Stadien oder sogar speziellen Anwendungen in der Fischzucht. Einige Beispiele hierzu sind:- Eines der führenden Fußballstadien in Europa, die Johan Cruijff Arena in Amsterdam, nutzt die Azena Plattform mit dem Ziel, das Fanerlebnis in verschiedenen Bereichen des Stadions zu verbessern.- Ein Ölförderungsunternehmen setzt smarte Kameras mit dem Azena Betriebssystem ein, damit Wartungstechniker Pumpen auf dem Ölfeld aus der Ferne auf mögliche Störungen überprüfen können.- Ein Chemieunternehmen überwacht seine Fertigung auf Rauchentwicklung, um die Sicherheit für seine Mitarbeiter sicherzustellen.Der Systemintegrator Prosegur, eines der weltweit größten Sicherheitsunternehmen, hat kürzlich seine Zusammenarbeit mit Azena bekanntgegeben. Ziel der Kollaboration ist, Videoanalyse auf smarten Kameras im Kontext seiner als Service betriebenen Security Operations Center (SOC) einzusetzen. Die KI gestützte Analyse soll Geschehnisse erkennen und Alarme automatisch verifizieren. Von überwachten Kundenstandorten eingehende Warnmeldungen sollen vorgefiltert werden, um so die Anzahl von Meldungen, die von menschlichen Arbeitern bewertet werden müssen, zu reduzieren und in Folge auch ein schnelleres Eingreifen bei relevanten Vorkommnissen zu ermöglichen.Integratoren finden auf der Azena Plattform noch eine Vielzahl weiterer neuer Funktionen beispielsweise für die Geräteverwaltung sowie Fernanalyse und -wartung von Kamerainstallationen bei ihren Kunden vor Ort. Einige Beispiele:- Eine kleine Box von einem der Azena Kamera-Partner erlaubt die Anwendung aller Apps aus dem Application Store auf den Video Stream bestehender IP-Kameras jedweder Marke. Eine kleine Box von einem der Azena Kamera-Partner erlaubt die Anwendung aller Apps aus dem Application Store auf den Video Stream bestehender IP-Kameras jedweder Marke. So können bestehende Kamerasysteme einfach mit KI-Analyse nachgerüstet werden.- Für die Verknüpfung mit VMS-Systemen, Dashboard-Anwendungen, Zutrittssystemen, anderen Apps oder anderen Kameras, steht eine große Bandbreite an Integrationsoptionen zur Verfügung.- Integratoren können über den Azena Application Store mit Hilfe von Apps, die nur für sie selbst und ihre Kunden verfügbar sind, kundenindividuelle Lösungen bereitstellen.- Die Plattform erlaubt eine sichere Remote-Verbindung zu Kameras beim Kunden, ohne die Notwendigkeit eines VPNs.- Über einen neuen Integrationsassistenten kann unkompliziert Middleware für projektspezifische Integrationen von Azena Komponenten mit Drittsystemen erstellt werden.- Der Application Store bietet die Option, Mengenpreise mit App-Entwicklern zu verhandeln.Mehr Informationen zu Azena, den Application Store, und die Vorteile der Plattform finden Sie unter: https://www.azena.comDas Unternehmen merkt an, dass die juristische Person des Unternehmens und die damit verbundenen rechtlichen Vereinbarungen und Verträge von der Umbenennung nicht betroffen sind.Weitere Informationen zur Namensänderung sowie neue Logo-Dateien zum Download stellt Azena unter https://www.azena.com/welcome-to-azena zur Verfügung. Dadurch sollen Innovationen im Bereich Sicherheitskameras und -anwendungen auf der Grundlage künstlicher Intelligenz und des computergestützten Sehens beschleunigt werden. Zu diesem Zweck stellt das Unternehmen ein kostenloses, offenes Betriebssystem für Sicherheitskameras, ein Toolkit für App-Entwickler, ein Portal zur Geräteverwaltung sowie einen App-Store für Integratoren bereit. Azena ist seit September 2018 auf dem Markt und hat seinen Hauptsitz in München.Azena und BOSCHSecurity and Safety Things GmbH, das Unternehmen hinter Azena, ist eine 100-prozentige Tochter der Robert Bosch GmbH und Teil von Boschs Entwicklungsstrategie für neue digitale Wachstumsmärkte. Für die Zukunft hat sich Azena vorgenommen, das Wachstum seines globalen Ökosystems mit Unterstützung externer Partner zu beschleunigen.Bosch-Gruppe (Robert Bosch GmbH)Als führender Anbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Smart City, Connected Mobility und Industrie 4.0. Mit seiner Kompetenz in Sensorik, Software und Services sowie der eigenen IoT Cloud ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden vernetzte und domänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in 60 Ländern.