Nachdem sich zumindest vorübergehend die Wogen in Sachen Evergrande etwas geglättet haben, steht heute Abend der nächste vermeintliche "Aufreger" auf der Tagesordnung. Die amerikanische Notenbank tagt und Experten erwarten erste Hinweise darauf, wann die Fed damit beginnen wird, die Geldschleusen durch ein Zurückfahren der Anleihenkäufe wenigstens etwas zu schließen. Große Sorgen solltet Ihr Euch deswegen nicht machen, denn im Grunde genommen sind den Notenbankern um Ihren Chef Jerome Powell die Hände gebunden. Zahlen gab es derweil von Adobe und FedEx, was heute auch auf die Deutsche Post durchschlägt. PayPal wiederum will sich zu einer allumfassenden Finanz-App entwickeln. Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.