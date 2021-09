Der deutsche Batteriehersteller BMZ gibt eine Kooperation mit dem Schweizer Unternehmen Micro Mobility Systems bekannt. BMZ hat die in den Unterboden des Microlino integrierte Batterie designt und entwickelt. Darüber hinaus ist BMZ "Exklusivpartner" für die noch in diesem Herbst anlaufende Serienproduktion. Reserviert werden kann der Microlino bereits. Noch in diesem Jahr sollen die Auslieferungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...