Während die Xiaomi-Aktie in einer ausgeprägten Seitwärtsphase steckt, streben die Xiaomi-Mitarbeiter nach Großem - auch bei eher spaßigen Projekten. In Indien hat das regionale Team des chinesischen Technikherstellers inzwischen seinen sechsten Weltrekord aufgestellt. Dabei wurde auch an die Kinder gedacht.Zum Wochenauftakt haben Xiaomi-Mitarbeiter in Indien Notizbücher zu einer Reihe von 4.927 Fuß (etwa 1,5 Kilometer) zusammengefügt. Weltrekord! Die Bücher wurden anschließend an bedürftige Schulkinder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...