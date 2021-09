Am Mittwoch hat der Energiekonzern Eon in Essen den ersten batteriegepufferten Schnellader aus der Fertigung von Volkswagen in Betrieb genommen. Das Konzept verspricht Ladesäulen ohne aufwendige Installation. Der Eon-Drive-Booster ist eine Ladesäule, die hinsichtlich ihres Installationsorts keine Ansprüche stellt. Sie muss nicht an das Mittelspannungsnetz angeschlossen werden und erlaubt daher jedem Supermarkt, jeder Kommune und anderen den flexiblen Einsatz an allen Stellen, an denen eine Ladesäule sinnvoll eingesetzt werden könnte. Entwickelt und gebaut werden die Speicher-Ladesäulen von Volkswagen...

