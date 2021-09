ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen und einer reduzierten Ergebnisprognose von 373 auf 330 US-Dollar gesenkt, die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Logistikkonzern habe mit seinen Resultaten enttäuscht, schrieb Analyst Brian Wright in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie. Seiner Meinung nach dürfte es Fedex aber dank Produktivitätsgewinnen sowie einer disziplinierten Preisgestaltung und der Kostenkontrolle gelingen, auch bei relativ schwachen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen Erfolge im schnell wachsenden E-Commerce-Geschäft zu erzielen./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 13:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US31428X1063

