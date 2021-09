Mit dem Surface Duo 2 legt Microsoft sein Android-Gerät mit zwei Displays neu auf, will es aber nicht als Smartphone definiert wissen. Die neue Version hat allerdings viele Features eines modernen Smartphones an Bord. In der ersten Version des Surface Duo (Test) ist Microsoft zu viele Kompromisse eingegangen, durch die das 1.500 Euro teure Gerät den Preis nicht wert war. Die Kamera konnte nicht überzeugen, der Prozessor veraltet und die angepasste Software war unausgereift. Mit dem Surface Duo 2 bessert der Hersteller in vielen Bereichen nach. Microsoft Surface Duo 2: Neuauflage mit 90-Hertz-Display und ...

