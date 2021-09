Ungewöhnlich hohe Börsenaktivitäten sorgen bei der Aktie des kleinen IT-Dienstleisters RealTech am Mittwoch für Kursgewinne. Das Unternehmen aus der Heimatstadt von Boris Becker, Leimen, will am 23. September 2021 seinen Halbjahresbericht präsentieren. Die RealTech-Aktie wird in Foren gern 'besprochen'. Auch am Mittwoch sorgten wilde Gerüchte für eine Art 'Kaufstimmung'. Der IT-Dienstleister kündigte am Mittwoch-Mittag via pta-Meldung an, am Donnerstag per Internet-Veröffentlichung seinen Konzern-Halbjahresbericht ...

