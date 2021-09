Nur eine Woche, nachdem Apple das iPhone 13 vorgestellt hat, gibt es erste Zahlen zu den Vorverkäufen - und die machen durchaus Freude. Insbesondere erste Daten aus China machen Eindruck bei den Anlegern.Die South China Morning Post berichtete am Mittwoch, dass in den acht Tagen seit der Präsentation des neusten Apple-Smartphones etwa fünf Millionen Vorbestellungen für das iPhone 13 in China aufgegeben wurden. Das Nachrichtenmagazin schrieb sogar, dass die Nachfrage im Online-Shopping so stark war, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...