BURBANK (IT-Times) - Der US-Medienkonzern Walt Disney verzeichnet bei seinem neuen Streaming-Dienst Disney+ ein nachlassendes Wachstum, was Analysten auf den Plan gerufen hat. Die Walt Disney Co. (NYSE: DIS) mit Sitz in Burbank, Kalifornien, teilte auf einer Analysten-Konferenz von Goldman Sachs gestern...

Den vollständigen Artikel lesen ...