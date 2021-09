Die Megatrends der Zukunft entscheiden, in welchen Branchen die nächsten Zukunftsaktien warten. Wer damals ganz zu Beginn beim Thema Streaming auf Netflix gesetzt, die Macht von Facebook richtig eingeschätzt und das Potenzial der Marke Apple erkannt hat, hat alles richtig gemacht. Doch in welchen Branchen warten die nächsten Zukunftsaktien? Mit einem Blick in die Zukunft hat DER AKTIONÄR in der neuen Ausgabe (39/21) die Gewinneraktien von morgen identifiziert. Anleger kaufen jetzt die Zukunft - ...

