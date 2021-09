Das Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV trat in der letzten Woche, ebenso wie auch der MSCI WORLD (Euro)-Index, vollkommen auf der Stelle. Damit betrug dessen Nettoperformance (ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen) seit Auflage am 26.02.2019 per 19.09. auf Währungsbasis Euro unverändert + 47,4 %. Die hieraus ermittelte Outperformance des Depots gegenüber dem MSCI World (Euro)-Index lag per 19.09. bei + 4,2 %.Bereits zum Börsenschluss am 10.09. fiel im Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV die Aktie der T-MOBILE US (US8725901040) einer Stop Loss-Verletzung ...

