Die mit Spannung erwartete Mittherbstfest-Gala der China Media Group (CMG) wurde am Dienstagabend ausgestrahlt und präsentierte dem weltweiten Publikum ein großartiges visuelles Fest mit fast 30 exquisiten künstlerischen Darbietungen.Die Gala, die aus drei Kapiteln bestand, bot eine Mischung aus traditionellen Elementen und fortschrittlichen Technologien, die ein Panoramabild der chinesischen Kultur und Geschichte zeichneten. Sie wurde gleichzeitig zum ersten Mal im Ausland ausgestrahlt.Der erste Teil der Gala stand unter dem Motto "Der Mond steigt zum Mittherbst auf" und lockte das Publikum mit verschiedenen Elementen der traditionellen chinesischen Kultur. Es enthält Lieder eines traditionellen chinesischen Gedichts über das Mittherbstfest und moderne Lieder, die in traditionelle chinesische Stile integriert sind, um die Zuneigung zum Land und zur Familie zu zeigen, sowie Lieder, die Traumsuchende preisen.Der zweite Teil mit dem Thema "Mond und Heimatstadt" enthält 12 Lieder, die die Nostalgie der Menschen, die tief im Geist einer Nation verwurzelte Stimmung und die Zuneigung zum Mutterland zum Ausdruck bringen. In diesem Teil zeigte ein Lied namens "Nostalgia" das Heimweh aller Chinesen.Der dritte Teil der Fernsehgala stand unter dem Motto "Vollmond und die Verwirklichung von Träumen" und beinhaltete Gesangs- und Tanzdarbietungen sowie die Anwesenheit von Olympiasiegern/innen und Geschenken aus dem Weltraum.Die dreiteilige Gala wurde Anfang des Monats in Xichang, der Hauptstadt der autonomen Präfektur Liangshan Yi in der südwestchinesischen Provinz Sichuan und Sitz des Xichang Satellite Launch Center, aufgezeichnet und auf einer 360-Grad-Bühne präsentiert, der größten ihrer Art in der Geschichte der Show.Die Hauptbühne wurde vom Großen Wagen inspiriert, einem Sternbild, das die sieben hellsten Sterne des größeren Sternbilds Ursa Major umfasst, und von Chinas eigenem globalen Navigationssatellitensystem BeiDou, das nach dem Sternbild Großer Wagen benannt ist und die besten Wünsche für Glück, Wiedersehen, Kameradschaft und Koexistenz symbolisiert.Mit Elementen aus der Raumfahrt wurden Menschen vorgestellt, die sich der Entwicklung der chinesischen Luft- und Raumfahrtindustrie verschrieben haben.Seit die Gala 1991 zum ersten Mal von China Central Television (CCTV) live übertragen wurde, hat sie sich in der chinesischen Diaspora großer Beliebtheit erfreut und ist heute eine der beliebtesten festlichen Fernsehsendungen mit jährlich Hunderten von Millionen Zuschauern weltweit.Das Mittherbstfest fällt auf den 15. Tag des 8. Monats des chinesischen Mondkalenders, also auf den 21. September dieses Jahres.