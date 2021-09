Toronto - 22. September 2021 - Relay Medical Corp. ("Relay" oder das "Unternehmen") (CSE: RELA, OTC: RYMDF, FWB: EIY2), ein Entwickler technologischer Innovationen, einschließlich der ganzheitlichen Cybeats-Plattform, die SBoM Studio und einen Microagenten umfasst, freut sich, das Sponsoring der 8. jährlichen Cyber Senate Control Systems Cybersecurity USA Conference ("Cyber Senate") in Orlando, Florida, bekannt zu geben.

8th Annual Control Systems Cybersecurity USA

22. bis 24. September 2021

Mystic Dunes Resort

Orlando, Florida

Chris Blask, Vice President of Strategy von Relay, wird den Vorsitz führen und Podiumsdiskussionen moderieren, unter anderem How Do SBOM's Work and How Do Asset Owners Deploy One? Diese Podiumsdiskussion ist für Donnerstag, den 24. September, von 15:40 bis 16:20 Uhr EDT geplant.

Der Cyber Senate ist eine Schlüsselkonferenz, auf der sich Branchenexperten aus dem Bereich Kontrollsysteme und industrielle Kontrolle der Cybersicherheit treffen. Aufgrund des Schwerpunkts auf aktuellen Inhalten, des Networkings und der Erfahrungen, die aufgrund der Qualität der Referenten und Teilnehmer gewonnen werden, die mit jeder jährlichen Konferenz wächst, ist die Veranstaltung als eine der drei besten Veranstaltungen der Branche bekannt. Cyber Senate ist eine Konferenz, bei der Gespräche zählen, der Informationsaustausch fließt und die Kommunikation mit Kollegen und Kollegen Priorität hat.

"Der Cyber Senate ist meine Lieblingsveranstaltung", sagte Chris Blask, VP Strategy, Relay Medical Corp. "Die Teilnehmer sind Referenten bei anderen Veranstaltungen, Sicherheitsexperten von Vermögensbesitzern und Anbietern sowie Regierungsmitglieder. Der Cyber Senate ist eine der Veranstaltungen, auf der die modernste betriebliche Technologiesicherheit unter Branchenkollegen aktiv entwickelt wird. Ich freue mich darauf, mit den Delegierten über alle derzeit stattfindenden Änderungen im Bereich der Sicherheit der Lieferkette zu sprechen."

Cyber Senate ist in diesem Jahr eine Hybridkonferenz mit Präsentationen und Podiumsdiskussionen, die persönlich oder virtuell angeboten werden. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://cybersenate.com/event/8th-annual-control-systems-cybersecurity-usa/

SBOM StudioTM -Produktangebot

Das SBOM StudioTM-Produkt von Cybeats ermöglicht die Überwachung und Analyse der Cybersicherheit aller Komponenten während der Konstruktions- und Fertigungsphase und stellt sicher, dass vernetzte Geräte mit sicheren Softwarekomponenten ("Security by Design") und auf dem höchsten Sicherheitsniveau entwickelt wurden, bevor sie kommerziell auf den Markt gebracht werden. Nach der Bereitstellung von Geräten überwacht und schützt der Cybeats-Agent weiterhin den Zustand des Geräts, um sicherzustellen, dass zukünftige Angriffe automatisch erkannt und aufgehoben werden.

Die fortschrittliche Sicherheitsplattform von Cybeats wurde entwickelt, um hochgeschätzte vernetzte IoT- und Operational Technology (OT) zu schützen, einschließlich medizinischer, kritischer Infrastruktur, Industrieausrüstung, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation und Automobilgeräten. Die Lösung von Cybeats ist in das Gerät integriert und kombiniert Bedrohungsdaten mit Situationsbewusstsein, um Angriffe innerhalb von Sekunden zu erkennen und zu eliminieren und Sicherheitsexperten in Echtzeit zu warnen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass der kritische Betrieb des angegriffenen Geräts ohne Unterbrechung fortgesetzt wird.

Die Funktionen der IoT-Sicherheitsplattform von Cybeats erstrecken sich über die sofortige Erkennung und Minderung von Angriffen, die Geräteherstellern die Möglichkeit bieten, Sicherheitsfehler während der Designphase des Produkts zu erkennen und zu beheben, und die Endbenutzer mit Flottenmanagement-Tools wie sicheren Firmware-Updates auszustatten. Die Plattform ist um ein benutzerfreundliches Dashboard zur frühzeitigen Erkennung von Schwachstellen während der Entwicklung herumgebaut und unterstützt die Bereitstellung eines zuverlässigen Geräts, das den Prinzipien der Sicherheit durch Design entspricht. Hersteller können die Plattform nahtlos auf eine Weise integrieren, die es ihnen ermöglicht, Cybersicherheitsdienste zu monetarisieren und Sicherheitsexperten wertvolle Einblicke in die Sicherheit zu geben, wodurch der Overhead reduziert und die forensische Datenerfassung für die Remote-Analyse böswilliger Angriffe automatisiert wird. So können Kunden von Cybeats zeitnah und kostengünstig ein hohes Maß an Sicherheit in das Gerät integrieren.

Android OS Microagent-Produktangebot

Der leistungsstarke leichte Cybersicherheit-Microagent von Cybeats wurde erfolgreich auf Android-Geräten im Feld eingesetzt, einschließlich Ersthelfern, Flughäfen und in Unternehmens- und speziellen Event-Umgebungen. Die Cybeats-Lösung ermöglicht eine kontinuierliche Live-Überwachung, die Warnmeldungen zur Untersuchung und Ermittlung schädlicher Verhaltensweisen bereitstellt, ohne die normalen Betriebsprozesse zu unterbrechen, und sofortige Firmware-Upgrades per Fernzugriff bereitstellt.

AKTUELLE NEWS: Relay gab eine Vereinbarung mit Unisys Corp. (NYSE: UIS)#_edn1, zur Vermarktung einer kombinierten Lösung für COVID-19- und Biosicherheit-Marktanforderungen bekannt: https://bit.ly/3AqDI0h

REGISTRIERUNG: Für weitere Informationen über Relay oder um sich auf der Mailingliste des Unternehmens registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte https://www.relaymedical.com/news

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein Technologie-Innovator mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Lösungen in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Sicherheit gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

Kontakt:

Destine Lee

Media & Communications

Relay Medical Corp.

Büro: 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

Medienanfragen: media@relaymedical.com

Investor Relations: investor.relations@relaymedical.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@relaymedical.com

Kontakt: 647-872-9982

Gebührenfreie Telefonnummer/Fax: 1-844-247-6633

E-Mail: info@relaymedical.com

65 International Blvd. Suite 202

Etobicoke, Ontario M9W 6L9

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter http://www.sedar.com/ veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 https://www.nyse.com/quote/XNYS:UIS

