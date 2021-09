Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Italienisches Pharmaunternehmen wird Vault CTMS und Vault eTMF einsetzen, um die Effizienz von Studien zu verbessern und die Bereitstellung neuer Therapien für Patienten zu beschleunigenVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Alfasigma S.p.A. die Veeva Vault CTMS (https://www.veeva.com/eu/products/vault-ctms/) und Veeva Vault eTMF (https://www.veeva.com/eu/products/vault-etmf/) ausgewählt hat um schnellere und effizientere klinische Studien durchzuführen. Mit Veeva Vault Clinical Operations Suite (https://www.veeva.com/eu/products/clinical-operations/)-Anwendungen wird Alfasigma die Überwachung von Studien verbessern, eine bessere Zusammenarbeit ermöglichen und die Inspektionsbereitschaft aufrechterhalten."Unsere Zusammenarbeit mit Veeva ist eine strategische Priorität, um die Überwachung von Studien und GCP-Compliance in unserem gesamten Portfolio sicherzustellen", sagte Michelangelo Barone, Clinical Science Director - Corporate R&D bei Alfasigma. "Der Einsatz von Veeva Vault CTMS und Veeva Vault eTMF ermöglicht uns einen Einblick in den Studienstatus, so dass wir proaktive Entscheidungen treffen können, um Risiken zu minimieren. Wenn wir Probleme frühzeitig erkennen und rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, können wir die Studien beschleunigen und so einen noch größeren Einfluss auf das Leben der Patienten haben."Aufbauend auf seinem Erfolg mit Veeva Vault QualityDocs (https://www.veeva.com/eu/products/vault-qualitydocs/) wird Alfasigma die Vault Clinical Operations Suite einsetzen, um den wachsenden Anforderungen seiner Pipeline gerecht zu werden. Vault CTMS und Vault eTMF ermöglichen eine Echtzeit-Ansicht des Studienstatus und einen nahtlosen Informationsfluss, wie z. B. Dokumente zum Studienrisikomanagement und Berichte über Kontrollbesuche. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Alfasigma, da das Management und die korrekte Dokumentation der Aufsichtsaktivitäten der Schlüssel zum Erfolg der Studie ist."Die Zusammenführung von Daten, Dokumenten und Arbeitsabläufen ermöglicht es unseren klinischen Teams, Studien transparenter, effizienter und schneller zu verwalten", fügt Michelangelo Barone hinzu."Alfasigma ist ein zukunftsorientierter Sponsor, der die klinischen Abläufe modernisiert, um die Zusammenarbeit mit CROs zu verbessern", sagt Pinar Berenice Benet, Senior Director Strategy, Vault Clinical Operations bei Veeva Systems. "Wir sind stolz darauf, Alfasigma die Technologie und die Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die sie für eine optimale Studienüberwachung und eine bessere Einhaltung der Vorschriften in ihren Studien benötigt."Vault CTMS und Vault eTMF sind Teil der Vault Clinical Operations Suite, die es Unternehmen ermöglicht, Informationen und Dokumente über CTMS, eTMF, Studienbeginn und Zahlungen hinweg gemeinsam zu nutzen, um die Zusammenarbeit zu verbessern und die Effizienz während des gesamten Studienlebenszyklus zu steigern. Sehen Sie in einer Online-Demo (https://www.veeva.com/eu/products/development-demo-center/unified-vault-etmf-and-vault-ctms/), wie Vault CTMS und Vault eTMF gemeinsam die betriebliche Effizienz verbessern und Prozesse rationalisieren.Weitere InformationenMehr über die Veeva Vault Clinical Operations Suite erfahren Sie unter veeva.com/eu/ClinicalOperations (https://www.veeva.com/eu/products/clinical-operations/)Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn linkedin.com/unternehmen/veeva-systeme (http://www.linkedin.com/company/veeva-systems)Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter twitter.com/veeva_euInformationen zu Alfasigma S.p.A.Alfasigma ist ein multinationales Unternehmen in Privatbesitz mit Sitz in Italien und eines der führenden italienischen Pharmaunternehmen, das in über 90 Ländern durch Vertriebshändler und Tochtergesellschaften vertreten ist. Das Unternehmen beschäftigt fast 3.000 Mitarbeiter in eigenen F&E-Labors und fünf Produktionsstätten. Alfasigma ist bekannt für seinen starken Fokus auf Gastroenterologie und Gefäße.In Italien ist Alfasigma führend auf dem Markt für verschreibungspflichtige Produkte, wo es neben dem starken Fokus auf Magen-Darm-Produkte auch in vielen Therapiebereichen der Primärversorgung präsent ist. Alfasigma produziert und vertreibt auch Produkte zur Selbstmedikation, Nutrazeutika und Nahrungsergänzungsmittel. Erfahren Sie mehr unter alfasigma.com.Informationen zu Veeva SystemsVeeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.100 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als gemeinnützige Gesellschaft setzt sich Veeva dafür ein, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. 