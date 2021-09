Unternehmenswachstum gepaart mit Nachhaltigkeit und Ausschüttungen. Alles was das Anlegerherz begehrt.

Das Beste aus zwei Welten! Eine Inflationsabsicherung durch Edelmetall-Investment mit zusätzlich wiederkehrenden Dividendenzahlungen bietet Gran Columbia. Mitte August veröffentlichte der Vorstand die nächste monatliche Ausschüttung in Höhe von 0,015 CAD pro Stammaktie per 15. September 2021. Auf Jahressicht stellen diese Auszahlungen eine jährliche Rendite von über 3% dar. Der größte kolumbianische Goldproduzent verfolgt mittlerweile eine Strategie, um durch Diversifizierung zu wachsen. In Kolumbien ist das Unternehmen derzeit der größte Untertage-Gold- und Silberproduzent mit mehreren Minen in seinem hochgradigen Segovia-Betrieb.

Dort konnten im August 2021 17.377 Unzen Gold und 17.915 Unzen Silber produziert werden, was die Gesamtmenge für die ersten acht Monate des Jahres auf 133.891 Unzen Gold und 144.796 Unzen Silber, gegenüber 129.082 Unzen Gold und 118.570 Unzen Silber im Vorjahr, erhöhen konnte. Zudem hat die Inbetriebnahme der neuen Polymetall-gewinnungsanlage begonnen, um ab dem letzten Quartal 2021 mit der Produktion von Konzentrat einschließlich Zink, Blei, Gold und Silber aus seinen Aufbereitungsrückständen (Tailings) beginnen zu können. Mit einer Gesamtgoldproduktion von 201.170 Unzen in den letzten 12 Monaten ist Gran Colombia somit weiterhin auf dem richtigen Weg, im Jahr 2021 zwischen 200.000 und 220.000 Unzen Gold aus seinen Segovia-Betrieben zu produzieren. In Guyana treibt das Unternehmen das Projekt Toroparu voran, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte auf dem amerikanischen Kontinent. Dort wurde vor kurzem ein erfolgreiches Phase-2-Diamantbohrprogramm abgeschlossen, welches die hochgradige Mineralisierung in Richtung Nordwesten der historischen Bohrungen erweitert und eine Gesamtstreichlänge von 4 km bestätigt. Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung soll im Spätsommer dieses Jahres abgeschlossen sein. Neben diesen beiden zu 100% im Portfolio befindlichen Projekten besitzt Gran Colombia noch weitere Kerninvestments.

So ist man mit 44% am nächsten hoffnungsvollen Goldproduzenten in Kolumbien, Aris Gold, beteiligt. 27% hält man als größter Investor am Unternehmen Denarius Silver, welches Silber-Gold Projekte in direkter Nachbarschaft zu den eigenen Segovia Minen und ein Polymetall-Projekt in Spanien unterhält. Denarius ist mit ca. 25 Millionen CAD in Cash und mit technischer Unterstützung von Gran Colombia bestens aufgestellt, um die geplanten Explorationsprogramme durchzuführen. Anfang August erhielt Denarius vom spanischen Bergbauministerium die Bohrgenehmigung für sein Explorationsprogramm auf dem Projekt Lomero-Poyatos im iberischen Pyritgürtel. Damit soll nun im September begonnen werden. Der Plan sieht vor, zunächst etwa 81 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 23.500 Meter niederzubringen. Zudem konnte parallel mit dem Infill- und Explorationsbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Guia Antigua in Kolumbien begonnen werden. Mit Hilfe eines Bohrgeräts werden dort Ausläufer der Vererzung in der Umgebung der historischen Mine Guia Antigua untersucht und einige konzeptionelle Ziele, die durch Feldkartierungen und Probenahmen, Bodengeochemie und eine drohnengestützte Magnetik-Untersuchung umrissen wurden, überprüft. Damit scheint ein positiver Newsflow für die nächsten Monate gesichert und wir sind gespannt wo die Reise hingehen wird.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger und Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

