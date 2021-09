Als erstes Projekt seiner Art im Bereich der Managed-Workplace-Services wird diese Zusammenarbeit den Unternehmen dabei helfen, ihre Mitarbeitererfahrungen durch Echtzeiteinblicke und -informationen zu verbessern

DXC Technology (NYSE: DXC) und Qualtrics (Nasdaq: XM) kündigten heute an, im Rahmen einer Zusammenarbeit die Experience-Management-Plattform EmployeeXM von Qualtrics in die Servicelösung Modern Workplace von DXC zu integrieren. Zusammen mit den Betriebsdaten des Modern Workplace von DXC wird DXC Erfahrungsdaten von Qualtrics also Daten darüber, wie Mitarbeiter ihre Technologieerfahrung am Arbeitsplatz einschätzen erfassen und integrieren, um so wertvolle Stimmungsdaten von Mitarbeitern in Echtzeit zu gewinnen, die das Engagement, die Zusammenarbeit und die Produktivität verbessern.

DXC wird das erste Unternehmen sein, das die Modern-Workplace-Lösung intern einsetzt, um die digitalen Erfahrungen für seine mehr als 130.000 Mitarbeiter zu transformieren, von denen die meisten virtuell arbeiten.

Wie Untersuchungen von Qualtrics ergeben haben, spielt die Technologieerfahrung der Mitarbeiter eine immer größere Rolle für das Gesamterlebnis der Mitarbeiter, zumal sich der digitale Arbeitsplatz immer weiter entwickelt. Über 90 der befragten CIOs sind der Meinung, dass die IT-Erfahrung wichtig ist, wenn es darum geht, Talente zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden und eine Unternehmenskultur aufzubauen.

"Als weltweit führender Anbieter von Modern-Workplace-Services unterstützt DXC Unternehmen beim Umbau und bei der Förderung der Zusammenarbeit und Produktivität auf jedem Gerät, jederzeit und überall. Die Einbindung der Qualtrics-Technologie für Mitarbeitererfahrungen in den Modern Workplace von DXC ist eine natürliche Ergänzung, um den Wert und die Menge der Daten, die wir unseren Kunden und Kollegen zur Verfügung stellen, weiter zu erhöhen", sagte Mike McDaniel, President Modern Workplace, bei DXC Technology. "Für unsere Kunden wie auch für unseren eigenen Arbeitsplatz ist DXC bestrebt, das Erlebnis in den Mittelpunkt unseres gesamten Handelns zu stellen, und die Erkenntnisse, die wir mit der Qualtrics-Plattform gewinnen, sind ein wesentliches Differenzierungsmerkmal der DXC-Dienstleistungen."

"Erfahrungsdaten werden mehr und mehr zu den wertvollsten Daten in einem Unternehmen und sind entscheidend für den Geschäftserfolg von heute und morgen", sagte Brad Anderson, President of Products and Services bei Qualtrics. "Qualtrics unterstützt einige der weltweit führenden Unternehmen dabei, den Kampf um Talente zu gewinnen, und die Zusammenarbeit zwischen Qualtrics und DXC wird noch mehr Unternehmen dabei helfen, Arbeitsplatzerlebnisse auf höchstem Niveau zu schaffen, mit denen sich Zusammenarbeit, Produktivität und Engagement steigern lassen."

Weitere Informationen finden Sie im Modern Workplace TechTalk von DXC und in der neuesten Episode der Ctrl+B-Webserie von Qualtrics.

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) hilft global tätigen Unternehmen beim Betrieb ihrer missionskritischen Systeme und Abläufe und unterstützt sie zugleich bei der Modernisierung der IT, der Optimierung von Datenarchitekturen und der Gewährleistung von Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen aus dem öffentlichen Sektor vertrauen auf DXC, wenn es um die Implementierung von Services im gesamten Enterprise Technology Stack geht, um ein völlig neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung zu erreichen. Weitere Informationen darüber, wie wir Spitzenleistungen für unsere Kunden und Kollegen erbringen, finden Sie unter DXC.com.

Über Qualtrics

Qualtrics, der Marktführer und Schöpfer des Konzepts "Experience Management" (XM), verändert die Art und Weise, wie Unternehmen die vier Kernbereiche ihrer Geschäftstätigkeit Kunde, Mitarbeiter, Produkt und Marke verwalten und verbessern. Mehr als 13.500 Organisationen auf der ganzen Welt haben sich bereits für Qualtrics entschieden, um Erfahrungsdaten (X-Daten) also die Überzeugungen, Emotionen und Absichten, die Aufschluss darüber geben, warum etwas passiert und was man diesbezüglich unternehmen kann anzuhören, zu verstehen und Maßnahmen zu ergreifen. Die Qualtrics-Plattform XM ist ein Aktionssystem, das Unternehmen dabei unterstützt, Kunden zu gewinnen, die länger bleiben und mehr kaufen, Mitarbeiter zu beschäftigen, die eine positive Kultur aufbauen, bahnbrechende Produkte zu entwickeln, die von den Kunden geliebt werden, und eine Marke zu etablieren, für die sich die Menschen begeistern. Mehr dazu erfahren Sie unter qualtrics.com.

