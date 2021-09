Standard Industries Holdings Inc., ein weltweit tätiges Industrieunternehmen im Privatbesitz, meldete heute den Abschluss der Übernahme von W. R. Grace Co. ("Grace") zum Preis von 70,00 US-Dollar je Aktie in bar.

"Wir freuen uns sehr, Grace bei Standard Industries begrüßen zu dürfen", sagten David Millstone und David Winter, Co-CEOs von Standard Industries. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team bei Grace, um unser Engagement für eine nachhaltige moderne Industrie weiterzubringen und Innovation und weitere Erfolge für die Kunden, MitarbeiterInnen und Gemeinschaften, in denen dieses Unternehmen tätig ist, zu fördern."

Hudson La Force, President und Chief Executive Officer bei Grace, erklärte: "Heute beginnt ein spannendes neues Kapitel für Grace. Als Teil von Standard Industries ist Grace künftig besser aufgestellt, um innovative und nachhaltige Technologien bereitzustellen und Wert für unsere Kunden zu schaffen. Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion, die für unsere Aktionäre von erheblichem Wert ist."

Wie Standard Industries am 31. August 2021 mitteilte, wird La Force sein Amt als CEO bis Ende des Jahres weiterführen und dann dem Beirat von Standard beitreten. Bhavesh V. (Bob) Patel, derzeit CEO von LyondellBasell, wird ab Januar 2022 Nachfolger von La Force als CEO von Grace.

Die Transaktion wurde am 26. April 2021 angekündigt und erhielt am 17. September 2021 die Zustimmung der Aktionäre von Grace. Nach dem Abschluss der Transaktion befindet sich Grace nun im Privatbesitz und wird als eigenständiges Unternehmen in der Standard Industries Gruppe betrieben. Die Gruppe umfasst außerdem die branchenführenden Unternehmen GAF, BMI, GAF Energy, Siplast, Schiedel und SGI. Der Handel mit den Stammaktien von Grace an der New Yorker Börse wurde zum Börsenschluss am 21. September 2021 eingestellt.

Berater:

Citi und J.P. Morgan agierten als Finanzberater und Sullivan Cromwell LLP agierte als Rechtsberater von Standard Industries Holdings.

Goldman Sachs Co. LLC und Moelis Company LLC agierten als Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen Katz agierten als Rechtsberater von Grace.

Über Standard Industries:

Standard Industries ist ein weltweit tätiges Industrieunternehmen im Privatbesitz, das in über 80 Ländern tätig ist und mehr als 20.000 MitarbeiterInnen beschäftigt. Das Ökosystem von Standard überspannt eine große Palette von Beteiligungen, Technologien und Investitionen darunter sowohl börsennotierte als auch private Unternehmen in den Früh- bis Spätphasen sowie erstklassige Baustofflösungen, Hochleistungswerkstoffe und Solartechnologie der nächsten Generation. Im Verlauf seiner 140-jährigen Geschichte hat Standard seine tiefgreifenden Branchenkenntnisse und seine Vision dafür eingesetzt, um überdurchschnittlichen Wert in seinen Unternehmen zu schaffen, zu denen heute die Unternehmen GAF, BMI, Grace, GAF Energy, Siplast, Schiedel und SGI sowie die verwandten Unternehmen 40 North, eine Investitionsplattform im Wert von mehreren Milliarden Dollar, 40 North Ventures und Winter Properties zählen. Weitere Informationen erhalten Sie unter standardindustries.com.

Über Grace

Auf der Grundlage von Kompetenzen, Technologie und Vertrauen hat sich Grace zu einem weltweit führenden Anbieter von Katalysatoren und technischen Werkstoffen entwickelt. Die beiden branchenführenden Geschäftsbereiche des Unternehmens Catalysts Technologies und Materials Technologies bieten innovative Produkte, Technologien und Serviceleistungen zur Optimierung von Produkten und Verfahren bei unseren Kunden in der ganzen Welt. Grace beschäftigt rund 4.300 MitarbeiterInnen und ist in mehr als 60 Ländern im Dienste der Kunden tätig. Weitere Informationen über Grace finden Sie unter grace.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210922006042/de/

Contacts:

Patrick Ryan

Edelman

610-306-7536

Patrick.Ryan@edelman.com



Josh Hochberg

Edelman

Josh.Hochberg@edelman.com



Beth Kseniak

Head of External Communications

917-509-7031

beth.kseniak@standardindustries.com