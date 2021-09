Auf der Suche nach lukrativen Investitionsmöglichkeiten wenden sich Hedgefonds zunehmend auch außerbörslichen Unternehmen zu und treten damit in Konkurrenz zu Venture-Capital-Gesellschaften.? Hedgefonds drängen in Risikokapitalmarkt ? Große Deals bevorzugt ? Starke Konkurrenz für Venture-Capital-GesellschaftenTraditionell investieren Hedgefonds in börsennotierte Unternehmen, wogegen sich Risikokapital-Gesellschaften an riskanteren, nicht börsengelisteten Unternehmen beteiligen. ...

