Durch den gestrigen Kursrückgang (bedingt durch den Abschlag durch die Bezugsrechte für die neuen Aktien) ist die Aktie der Lufthansa erneut stärker in den Fokus vieler Anleger gerückt. Viele davon fragen sich, ob sich jetzt auf diesem Kursniveau ein Einstieg beim MDAX-Titel lohnt. Bei der Entscheidung hilft ein Blick auf die erwartete Ergebnisentwicklung der Kranich-Airline. So wird aktuell davon ausgegangen, dass die Lufthansa in diesem Jahr einen Umsatz von 16,6 Milliarden Euro erzielen wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...