DGAP-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

NanoRepro AG: Exponentielles Wachstum im 1. Halbjahr 2021



23.09.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NanoRepro AG: Exponentielles Wachstum im 1. Halbjahr 2021 - Umsatz erreicht neuen Rekordwert von 120 Mio. Euro (1. HJ 2020: 2,2 Mio. Euro) - EBITDA klettert auf 34,7 Mio. Euro (1. HJ 2020: 0,6 Mio. Euro) - Unternehmen baut Produktportfolio langfristig für die Zeit nach COVID-19-Pandemie um Marburg, den 23. September 2021. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6; ISIN: DE0006577109) konnte wie erwartet das Pandemie bedingte exponentielle Wachstum im 1. Halbjahr 2021 fortsetzen. Vor allem durch Umsätze mit SARS-CoV-2 Schnelltests sowohl für medizinisches Fachpersonal als auch für die Anwendung zu Hause erreichte der Umsatz einen neuen Höchstwert von 120 Mio. Euro (1. Halbjahr 2020: 2,2 Mio. Euro). Auch das Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern (EBITDA) vervielfachte sich mit 34,7 Mio. Euro (1. Halbjahr 2020: 0,6 Mio. Euro). Zum Halbjahr beträgt der Jahresüberschuss nach Steuern 25,9 Mio. Euro - ein Zuwachs von über 25 Mio. Euro gegenüber dem Halbjahresergebnis von 0,3 Mio. Euro im Vorjahr. Durch die sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung konnten auch die bilanziellen Verhältnisse deutlich verbessert werden. Neben einer äußerst soliden Eigenkapitalbasis von 53,8 Mio. EUR verfügt das Unternehmen zum Stichtag 30.06.2021 über ein liquides Umlaufvermögen von ca. 67 Mio. EUR. Mit einem langfristigen Umbau des Produktportfolios rüstet sich das Unternehmen jetzt für die Zeit nach der COVID-19-Pandemie und befindet sich derzeit in Due Diligence Prozessen. Der Halbjahresabschluss 2021 der NanoRepro AG ist auf der Website der NanoRepro AG im Bereich Investor Relations veröffentlicht (www.nanorepro.com/investoren/finanzberichte). CEO Lisa Jüngst und CFO Stefan Pieh werden im Rahmen der Webkonferenz den Geschäftsverlauf im 1. Halbjahr 2021 erläutern, einen Ausblick auf das zweite Halbjahr und die weitere Strategie des Unternehmens sowie die Zusammenarbeit mit der Viromed Gruppe geben und für Fragen zur Verfügung stehen. Interessierte Anleger können sich kostenfrei für die Webkonferenz unter dem folgenden Link bei der Bank M anmelden: https://www.anmelden.org/bankm-nanorepro/ Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Antikörper- und mehrere Corona-Antigen-Tests sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com

23.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de