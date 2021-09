Welche Themen sind am Donnerstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Die Fed will zügig den Krisenmodus verlassen und signalisiert eine erste Zinserhöhung bereits für 2022, zweitgrößter Aktionär von Evergrande will seine gesamte Beteiligung verkaufen und Apple zeigt sich unnachgiebig im Rechtsstreit mit dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...