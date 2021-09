Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1710 Dollar und etwa damit etwas mehr als im asiatischen Handel.Gegenüber dem Franken kann der Dollar den Gewinn vom Vortag auf 0,9258 Franken von 0,9248 am Vorabend leicht ausbauen. Das Währungspaar EUR/CHF steigt ebenfalls leicht an und steht aktuell bei 1,0842 nach 1,0827 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...