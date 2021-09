An der Wall Street ist die Aktie von Dynavax mit einem Plus von über 26 Prozent am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Der Corona-Impfstoff-Partner von Valneva profitierte dabei von Studiendaten eines weiteren Unternehmens, welches mit Dynavax bei der Entwicklung eines Covid-19-Vakzins zusammenarbeitet.Der Dynavax-Partner Clover Biopharmaceuticals hat positive Daten mit einem Corona-Impfstoff vorgelegt und dabei eine Wirksamkeit von 67 Prozent gezeigt. Gegen die Delta-Variante erwies sich das Vakzin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...