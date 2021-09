München (ots) -- Auch in Finanztip-Untersuchung schneidet CHECK24 Mietwagen am besten ab- Persönliche Beratung und kostenfreie Stornierungen bis 24 Stunden vor AbholungCHECK24-Kund*innen sind hochzufrieden. Das ergab eine Untersuchung von DEUTSCHLAND TEST und FOCUS-Money in Zusammenarbeit mit dem Analysehaus ServiceValue. In der Kategorie Mietwagen-Vergleichsportale erreichte CHECK24 die Bestwertung "Höchste Zufriedenheit" und ließ damit Wettbewerber wie billiger-mietwagen oder Momondo hinter sich.1)Für die Untersuchung wurden mindestens 150 Verbraucher*innen je Unternehmen oder Marke online befragt. Insgesamt gingen 308.661 Stimmen ein. Die Befragten konnten Unternehmen von ausgezeichnet bis schlecht bewerten. Urteilen durften nur diejenigen, die in den vergangenen zwölf Monaten Kund*innen der jeweiligen Unternehmen waren. Aus den Ergebnissen entwickelte ServiceValue einen Kundenzufriedenheitsindex. Die Auszeichnung "Höchste Kundenzufriedenheit" gibt es für die Unternehmen, die in der Gruppe der Besten überdurchschnittlich stark abschnitten.Finanztip empfiehlt CHECK24 MietwagenVon der Qualität des CHECK24 Mietwagenvergleichs ist auch das Ratgeberportal Finanztip überzeugt. Im August hat Finanztip 25 Vergleichsportale untersucht. CHECK24 schnitt dabei am besten ab und lieferte am häufigsten den besten Preis. Das Ratgeberportal lobt außerdem die umfangreichen und übersichtlichen Filteroptionen, die Möglichkeit der kostenlosen Stornierung bis 24 Stunden vor Mietbeginn sowie die kostenlose telefonische Beratung.2)Persönliche Beratung und kostenfreie Stornierungen bis 24 Stunden vor AbholungBei allen Fragen rund um die Mietwagenbuchung beraten die CHECK24-Mietwagenexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal gebuchte Leihwagen können im Kundencenter bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos storniert werden.1)Quelle: https://servicevalue.de/ranking/kundenzufriedenheit-deutschland-test/ [abgerufen am 21.9.2021]2)Quelle: https://www.finanztip.de/mietwagen/ [abgerufen am 21.9.2021]Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/5027573