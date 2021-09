Corona, Klima und soziale Gerechtigkeit sind bislang Hauptstreitpunkte im Wahlkampf. Dagegen spielen finanzpolitische Themen nur eine Nebenrolle. Dabei grenzen sich die Parteien etwa bei Steuern so stark voneinander ab wie sonst in kaum einer anderen Frage. Nach der Bundestagswahl am Sonntag dürften Steuersenkungen oder auch -erhöhungen zu einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...