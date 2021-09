PEM-Leser, die unserer jüngsten Empfehlung zu BYD vom 15.7. gefolgt sind, haben alles richtig gemacht: Von Ende Juli bis Mitte August schoss die Aktie (27,01 Euro; A0M4W9; CNE100000296) des Autobauers um gut 40% auf ein Allzeithoch in Frankfurt bei 30,64 Euro nach oben.Bis September konnte das Papier das hohe Niveau halten, doch dann geriet es in den durch den angeschlagenen Immobilienkonzern Evergrande ausgelösten Abwärtssog. Anfang dieser Woche konnte BYD den Fall aber stoppen und orientiert sich wieder spürbar nach oben. Die operative Entwicklung sollte Rückenwind geben: In den ersten acht Monaten dieses Jahres haben die Chinesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...