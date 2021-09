Die Fed legte sich fest. Das Tapering soll im November beginnen und bis Mitte 2022 beendet werden. Apple lässt Epic abblitzen. Der Entwicker Account wird erst wieder freigegeben, wenn das Gerichtsverfahren ausgeklagt ist. Robinhood bestätigt die Gerüchte. Die Kunden bekommen eine eigene Krypto-Wallet angeboten.Der asiatische Aktienhandel entwickelt sich heute früh sehr positiv. Bis auf den KOSPI bewegen sich alle Benchmarks im Plus, nachdem die People's Bank of China am zweiten Tag in Folge den Yuan Geldmarkt stützte und den Banken umgerechnet 17 Mrd. ...

