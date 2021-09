The following instruments on XETRA do have their first trading 23.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.09.2021Aktien1 SE0016276851 Arlandastad Group AB2 DE000A0JC0V8 InterCard AG Informationssysteme3 CA4698871296 Jade Power Trust4 CA98420Q2071 XORTX Therapeutics Inc.Anleihen/ETP/ETF1 XS2390400807 ENEL Finance International N.V.2 XS2390400716 ENEL Finance International N.V.3 XS2120092882 China South City Holdings Ltd.4 XS2227909640 China South City Holdings Ltd.5 XS1982124239 Fantasia Holdings Group Company Ltd.6 XS2384273475 REDSUN Properties Group Ltd.7 PTRAAHOM0000 Acores, Região Autónoma8 XS2389982476 AMTD Group Company Limited9 XS2390530330 CTP N.V.10 DE000A3KT6V0 German Invest 2 S.a r.l.11 AT0000A2T4M8 Bausparkasse Wüstenrot AG12 XS2389042263 South Eastern Power Networks PLC13 DE000CZ45WP5 Commerzbank AG14 XS2390546849 CTP N.V.15 XS2390400633 ENEL Finance International N.V.16 DE000HCB0A94 Hamburg Commercial Bank AG17 DE000A3E5RF9 Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)18 XS2387925501 Julius Baer Gruppe AG19 US4581X0DZ81 Inter-American Development Bank20 CH1102728750 21Shares Cardano ETP21 CH0593331561 21Shares Polkadot ETP22 CH1109575535 21Shares Stellar Lumens ETP23 CH0491507486 21Shares Tezos ETP24 CH0445689208 21Shares Crypto Basket Index ETP25 CH1114873776 21Shares Solana ETP26 LU2368674631 AMUNDI MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR27 IE00BFXR6159 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF