Deventer, 23. September2021 - RoodMicrotec N.V., ein führendes unabhängiges Unternehmen für die Lieferung von Halbleitern und Qualitätsdienstleistungen, gibt die Erneuerung der DAkkS-Akkreditierung für die Betriebseinheit Qualifikation & Fehleranalyse an den beiden Standorten der RoodMicrotec GmbH in Nördlingen und Stuttgart bekannt.

"Am 15. September 2021 bestätigte die DAkkS die Erneuerung der Akkreditierung für weitere fünf Jahre. Wir freuen uns darauf, weiterhin akkreditierte Dienstleistungen in diesen Bereichen anbieten zu können und unsere Position auf dem Markt weiter zu festigen.", sagt Martin Sallenhag, CEO der RoodMicrotec.

Als nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland hat die DAkkS einen gesetzlichen Auftrag: Die Akkreditierung von Konformitätsbewertungsstellen. Mit einer Akkreditierung bestätigt die DAkkS, dass Organisationen wie Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstellen ihre Tätigkeiten nach international gültigen Maßstäben kompetent erbringen können. Die DAkkS erfüllt diesen Auftrag und handelt als Behörde und zentraler Akteur der nationalen Qualitätsinfrastruktur zugunsten der Wirtschaft, des Staates sowie zum Schutz von Gesellschaft und Umwelt.

Eine Akkreditierung durch die DAkkS gewährt Folgendes:

Vertrauen - eine Akkreditierung schafft Vertrauen in die wichtige Arbeit unabhängiger Konformitätsbewertungsstellen und ihrer Dienstleistungen in allen Bereichen der Wirtschaft.

Unsere Prüflabore sind nach DIN EN ISO / IEC 17025:2018 durch die DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-12120-01-01 und D-PL-12120-01-02 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Download der Zertifikate von unserer Webseite: https://www.roodmicrotec.com/de/unternehmen/qualitaetsmanagement

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com

Ergänzende Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 570 745623 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

Anhang