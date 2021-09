Der Post-Rivale wird nach kräftigen Zuwächsen in der Corona-Pandemie nun von steigenden Arbeits- und Transportkosten gebremst. Daher senkte er nun bereits nach dem ersten Geschäftsquartal seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr. FEDEX verwies auch darauf, dass es schwerer als zuvor ist, genügend Arbeitskräfte zu finden. Insgesamt seien die Kosten im vergangenen Vierteljahr im Jahresvergleich um 450 Mio. $ gestiegen. Die schwierigen Bedingungen dürften sich noch einige Zeit auswirken, hieß es.



Der Umsatz stieg in dem Ende August abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal zwar um rund 14 % auf 22 Mrd. $ - doch damit verfehlte man massiv die Gewinnerwartungen des Marktes. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 4,37 $, während Analysten von 4,91 $ ausgegangen waren. Unterm Strich fiel der Gewinn binnen eines Jahres von 1,25 auf 1,11 Mrd. $. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet FEDEX nun mit einem bereinigten Ergebnis pro Aktie zwischen 18,25 und 19,50 $ - bisher lag die Spanne bei 18,90 bis 19,90 $.



In den vergangenen Monaten hatte FedEx noch deutlich vom Anstieg des Paketverkehrs in der Corona-Pandemie.

