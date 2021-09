DJ Deutsche Exporte in Drittstaaten im August gesunken

WIESBADEN (Dow Jones)--Die deutschen Ausfuhren in Länder außerhalb der EU sind im August gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 1,3 Prozent gesunken. Allerdings lagen die Exporte in Drittstaaten zugleich auch um 7,3 Prozent über dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland.

Die Unternehmen führten im August Waren im Wert von 48,6 Milliarden Euro in die Staaten außerhalb der Europäischen Union aus, wie die Statistiker erläuterten. Im Vergleich zum August 2020 lagen die Exporte damit um 12,6 Prozent höher.

Wichtigster Handelspartner für die deutschen Exporteure waren im August die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden Waren im Wert von 9,4 Milliarden Euro exportiert, ein Plus zum Vorjahresmonat von 22,6 Prozent.

In die Volksrepublik China wurden Waren im Wert von 7,8 Milliarden Euro exportiert, das waren 6,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Exporte nach Großbritannien sanken im Vorjahresvergleich um 15,7 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro.

