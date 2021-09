Nach den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed dürfte sich die jüngste Erholung am deutschen Aktienmarkt fortsetzen. Die Fed hatte am Vorabend die Erwartungen der Anleger erfüllt, negative Überraschungen waren ausgeblieben. Für den DAX +1,03% zeichnet sich knapp eine halbe Stunde vor dem Xetra-Handelsstart ein Plus von rund 0,8 Prozent auf 15.612 Punkte ab. Am Montag noch war der deutsche ...

