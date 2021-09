Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas höher präsentiert. Er kostete gegen 9:30 Uhr 1,1707 Dollar. Am Vorabend war der Euro im späten US-Handel nach der US-Notenbankentscheidung mit 1,1685 Dollar gehandelt worden. Fed-Chef Powell hält einen "Tapering"-Beginn im November für möglich und dies belastet den Euro am Mittwoch etwas.Zudem weist der technische Ausblick des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...