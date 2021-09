DJ Boeing hebt Prognose für chinesischen Luftverkehrsmarkt an

Von Clarence Leong

SEATTLE (Dow Jones)--Der Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing hat seine 20-Jahres-Prognose für den chinesischen Luftverkehrsmarkt angehoben und geht nun davon aus, dass das Land bis 2040 insgesamt 8.700 neue Flugzeuge im Wert von 1,47 Billionen US-Dollar benötigen wird, um die steigende Nachfrage nach Flugreisen zu bedienen. Zuvor hatte Boeing einen Bedarf von 8.600 Maschinen prognostiziert.

Der chinesische Markt habe sich während der Pandemie als widerstandsfähig erwiesen, teilte die Boeing Co in ihrem jährlichen Ausblick mit. Die Marktchancen für den kommerziellen Luftverkehr in der Region beliefen sich auf fast 1,8 Billionen Dollar.

"Die schnelle Erholung des chinesischen Inlandsverkehrs während der Pandemie spricht für die grundlegende Stärke und Widerstandsfähigkeit des Marktes", sagte Richard Wynne, Managing Director of China Marketing bei Boeing Commercial Airplanes. "Darüber hinaus gibt es vielversprechende Möglichkeiten, internationale Langstrecken und Luftfrachtkapazitäten erheblich auszubauen."

Die wirtschaftlichen Eckdaten Chinas und eine Bevölkerung mit mittlerem Einkommen, die sich innerhalb von zwanzig Jahren verdoppeln soll, seien Faktoren, die dem erwarteten Anstieg des Luftverkehrs zugrunde lägen, so Boeing. Der Konzern geht außerdem davon aus, dass der Inlandsverkehr in China bis 2040 den Flugverkehr innerhalb Nordamerikas übersteigen wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2021 02:21 ET (06:21 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.