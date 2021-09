Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) ist derzeit nicht sonderlich erfolgreich. In der ersten, zugegebenermaßen sogar noch halben Handelswoche im DAX konnte der E-Commerce-Akteur noch nicht zeigen, was in ihm steckt. Unterm Strich korrigierten die Anteilsscheine von 94,22 Euro auf das derzeitige Niveau von 85,72 Euro (22.09.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentale Kennzahlen). Ein Minus von rund 9 % innerhalb von wenigen Handelstagen. Natürlich ist die allgemeine Volatilität im Markt ...

