DJ Gratis E-Book zur Zukunft der digitalen Büroarbeit 4.0 - Download von E-Book und Gutschein für OfficeFreund-Büro-Software zur Backoffice-Digitalisierung

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts009/23.09.2021/08:30) - OfficeFreund - ein Name, wie er in einem Büro nicht treffender sein kann! Noch nie waren Büroorganisation und Abwicklung des gesamten Schriftverkehrs, Abrechnung und Buchhaltung so einfach. OfficeFreund ist die einzige echte 100-Prozent-Allround-Bürosoftware im gesamten deutschsprachigen Raum! Das Programm umfasst sämtliche im Backoffice eines Unternehmens anfallenden Arbeiten. Ein kostenloses E-Book zum Download zeigt, was das Programm alles kann und in welchen Bereichen es eingesetzt werden kann. Von A wie Angebotsstellung und Auftragsverwaltung, über Buchhaltung, Schriftverkehr bis Z wie Zahlungsverkehr. Gratis-Download von E-Book und Gratis-Vollversion der OfficeFreund-Bürosoftware unter: https://www.officefreund.de/eBook

Optimierung von Online-Shops durch einfache Artikelverwaltung

OfficeFreund geht weit über die Funktionen einer normalen" Büro- und Unternehmenssoftware hinaus. Schriftverkehr, Mahnwesen und Buchhaltung sind Standard. Darüber hinaus zeigt die Software vor allem in der Artikelverwaltung, was sie alles kann und wie sehr sie ihre Benutzer entlasten kann. Artikel und neue Produkte für den Online-Shop konnten bisher nie so einfach und effektiv für Geschäft oder Online-Shop verwaltet, ausgetauscht, ergänzt, beschlagwortet bzw. eingestellt werden. Alle Funktionen sind intuitiv zu benutzen und erleichtern dem Anwender täglich anfallende Aufgaben und das nicht nur in der Verwaltung.

Marketing und werblicher Schriftverkehr auf höchstem Niveau

Bisher immer ein Problem: die möglichst effiziente Adressverwaltung von Kunden unterschiedlichster Zielgruppen oder von kommenden Kunden und Interessenten. OfficeFreund optimiert das Verkaufsteam digital in allen Bereichen, von der Adressverwaltung über die Angebotsstellung bis zur Übersicht der Unternehmenszahlen, Daten und Fakten. Alle Geschäftsvorgänge sind miteinander verknüpft, daher sind Charts und Renner-Penner-Auswertungen sehr einfach auf Knopfdruck möglich. Diese Vorteile ermöglichen eine enorme Zeitersparnis und letztendlich auch deutlichen Mehrumsatz.

100 Prozent Unterstützung im Büro und Backoffice - für alle Branchen

OfficeFreund ist die Büro-Software für alle Branchen. Sie unterstützt alle relevanten Unternehmensbereiche von der Produktion über die Lagerhaltung bis zum Verkauf durch eine intuitiv bedienbare Oberfläche. OfficeFreund ist unmittelbar nach dem Download einsatzbereit - auch ohne aufwendige Mitarbeiter-Schulung kommen alle mit OfficeFreund klar.

CEO und Softwareentwickler Dipl. Ing. Spatz erklärt: "Darauf haben wir seit jeher besonders geachtet. Die Software muss sofort und ohne Probleme im Büroalltag eingesetzt werden können. Ohne lange Einschulung und ohne dicke Manuals. Dennoch werden mit OfficeFreund wichtige Geschäftsvorgänge höchst effizient miteinander verknüpft, um Arbeiten nach Möglichkeit digital zu optimieren. Geschäftsprozesse bleiben dadurch jederzeit transpartent und in allen Bereichen dokumentierbar. Dieses Vorgehen erspart außerdem Zeit beim Steuerberater, da alle Belege zu 100 Prozent finanzamtskonform organisiert und gespeichert sind."

OfficeFreund ist damit derzeit eine der günstigsten und effizientesten Allround-Office-Software-Lösungen am Markt.

Gratis-Download des E-Books zur Zukunft der digitalen Büroarbeit 4.0 mit Gutschein zum Download der Vollversion von OfficeFreund: https://www.officefreund.de/eBook

(Ende)

Aussender: Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Arnold Spatz Tel.: +49 89 41856786 E-Mail: info@officefreund.de Website: www.officefreund.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210923009 ]

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2021 02:31 ET (06:31 GMT)