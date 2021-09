PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Unternehmensstimmung im September nach zwei Rückgängen in Folge wieder aufgehellt. Das Geschäftsklima erhöhte sich im September gegenüber August um einen Punkt auf 111 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten mit 110 Punkten gerechnet.

Nach wie vor liegt der Indikator klar über seinem Stand von vor der Corona-Pandemie. Noch deutlicher wird sein langfristiger Durchschnitt von 100 Punkten übertroffen. Die Entwicklung im September fiel jedoch durchwachsen aus: Während die Dienstleister zuversichtlicher waren, trübte sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe und im Einzelhandel ein./bgf/stk