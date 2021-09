Deutschlands erster SPAC-Börsengang seit neun Jahren ist geglückt, auch wenn der Auftakt für HomeToGo kein berauschender war. Am Mittwoch feierte die Ferienhaus- und -Wohnungs-Plattform ihr Debüt an der Frankfurter Börse. Die Einnahmen aus der Fusion mit der Mantelgesellschaft Lakestar fielen geringer aus, als geplant.Bei 8,99 Euro ging die HomeToGo-Aktie am Mittwochabend aus dem Handel - ein Plus von drei Prozent. Vom Ausgabepreis von zehn Euro beim Börsengang des Lakestar-SPAC ist der Kurs jedoch ...

