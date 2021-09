Seit über einem Jahr hängt die Aktie von Amazon im Seitwärtstrend fest. Allerdings passt die schlappe Kursentwicklung nicht annähernd zu dem, was den US-Konzern noch erwartet. Laut einer Analyse wird Amazon in den kommenden Jahren beim E-Commerce so richtig aufdrehen - und völlig neue Maßstäbe setzen.Das Bruttowarenvolumen (GMV, Gesamtwert der Verkäufe) wird bei Amazon bis 2024 durch die Decke gehen. Die Analysten von Bloomberg Intelligence (BI) erwarten ein GMV von 1,1 Billionen Euro - und damit ...

