Am Tag nach der US-Notenbanksitzung haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter vorangewagt. Der Dax stieg am Donnerstag um 0,8 Prozent auf 15.625 Punkte. "Nach dem Ausverkauf zu Wochenbeginn sehen wir jetzt wieder Kauflaune am Aktienmarkt", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Den vollständigen Artikel lesen ...