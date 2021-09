Seit 2018 ist UnitedHealthcare Global im Vereinigten Königreich etabliert, Anfang 2021 wurde in den niederländischen Markt expandiert, nun folgt der Markteintritt in Deutschland. Der "BeHealthy Deutschland Versicherungsschutz für Expats" hilft global mobilen Mitarbeitern, Einsätze im Ausland besser zu managen. UnitedHealthcare Global tritt in den deutschen Versicherungsmarkt ein und ermöglicht Unternehmen hierzulande mit dem neuen "BeHealthy Deutschland Versicherungsschutz für Expats" den Zugang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...