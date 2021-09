++ Europäische Aktienmärkte eröffnen voraussichtlich schwächer ++ BoE-Zinsentscheidung ++ PMIs aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA ++ Die Futures-Märkte deuten auf eine leicht höhere Eröffnung der heutigen europäischen Kassasitzung hin, da die Befürchtungen von Evergrande besänftigt wurden, was dazu beiträgt, dass die Anleger in relativ guter Stimmung sind. Dem Unternehmen gelang es am Mittwoch, die Zinszahlungen für eine inländische Anleihe zu begleichen, während ...

