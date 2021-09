Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX scheint an die Zugewinne von gestern anzuknüpfen. Impulse kommen heute vor allem aus den USA. Dort äußerte sich die Fed am Vortag zu ihrer Geldpolitik. Außerdem legte Evergrande an Hongkongs Börse stark zu. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.