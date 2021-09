Zürich (awp) - Am Montag beginnen am Bundesstrafgericht in Bellinzona die Hauptverhandlungen gegen die Schweizer Falcon Private Bank und deren ehemaligem CEO. Dabei geht es um den Tatbestand der qualifizierten Geldwäscherei, wie dem Terminkalender des Strafgerichts zu entnehmen ist.Der Fall reicht auf Vorgänge zurück, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...