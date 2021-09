Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit sehr fester Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 9.15 Uhr um 1,09 Prozent auf 3.669,67 Punkte. Die satten Vortageszuwächse in Höhe von fast zwei Prozent beim ATX wurden damit merklich ausgeweitet. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es in den ersten Handelsminuten, nach positiven Vorgaben von der Wall Street und aus Asien, ...

