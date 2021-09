DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Evergrande auf volatilem Erholunghskurs

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones)--Tendenziell positiv haben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag auf die Aussagen der US-Notenbank (Fed) vom Vorabend reagiert, die keine negativen Überraschungen enthielten. Während die Fed mit Blick auf eine Reduzierung der Anleihekäufe eher etwas taubenhafter auftrat und diese wohl erst nach einem späteren Treffen im Jahr beschließen wird, fiel die Zinsprojektion etwas falkenhafter aus. Eine erste Zinserhöhung könnte demnach schon Ende 2022 kommen und nicht erst 2023. Das spiegelte sich vor allem am Devisenmarkt wider, wo der Dollar schon am Vorabend mit Stärke reagiert hatte. Zuletzt gab er einen Teil der Gewinne wieder ab (-0,2%).

Während in Japan wegen des Herbstanfang-Feiertags nicht gehandelt wurde, schloss sich - wie meist - besonders Sydney der positiven Reaktion der US-Börsen an. Der S&P/ASX-200 legte um 1 Prozent zu. In Schanghai fiel das Indexplus mit 0,3 Prozent deutlich moderater aus. In Hongkong dominierte weiter die Evergrande-Thematik. Im Späthandel lag der HSI rund 1 Prozent höher, nachdem er im Handelsverlauf aber phasenweise auch schon ein Plus von 2 Prozent gezeigt hatte.

Nachholbedarf nach unten hatte nach dem sehr schwachen Wochenstart an den globalen Börsen der Kospi in Seoul (-0,4%). Dort wurde nach einer dreitägigen Feiertagspause erstmals in dieser Woche wieder gehandelt.

Evergrande phasenweise fast 30 Prozent fester

Die schwer gebeutelte Aktie des finanziell angeschlagenen Immobilienriesen Evergrande ging auf Erholungskurs, zeigte sich dabei aber extrem volatil mit Schwankungen zwischen plus 10 und plus 30 Prozent. Zuletzt lag die Aktie rund 20 Prozent höher. Sie konnte erst mit einem Tag Verspätung auf die Nachricht reagieren, dass Evergrande eine aktuelle Kuponzahlung pünktlich leistet, weil am Vortag in Hongkong wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde.

Zur allgemeinen Erleichterung über die Zinszahlung kommt eine Vielzahl von Analystenmeinungen, die die Risiken einer möglichen Evergrande-Pleite als beherrschbar einstufen. Dabei wird ohnehin von den meisten Marktteilnehmern erwartet, dass letztlich Peking eingreifen dürfte, um negative Folgen für die Wirtschaft zu mildern.

Von der Entspannung im Fall Evergrande profitierten auf breiter Front auch Aktien von Bauzulieferern wie Anhui Conch Cement (+1,8%). Auch die Kurse von Immobilienaktien stiegen, so China Vanke (+4,5%), Poly Developments (+7,4%) oder Country Garden (+6,8%).

Versorgeraktien wurden laut Händlern mit Erwartungen einer Reform der Stromtarife gekauft. Huaneng Power machten einen Satz um rund 10 Prozent, SDIC Power legten um gut 6 Prozent zu.

Kräftige Gewinne verzeichneten auch Ölwerte, nachdem die Ölpreise am Vortag stark gestiegen waren, unter anderem in Reaktion auf erneut stark gesunkene US-Ölvorratdaten. Petrochina gewannen 0,8 und Cnooc 2,7 Prozent. In Sydney legten Woodside um 1,7 und Santos um 2,9 Prozent zu.

Tagesgewinner in Sydney war aber der Technologiesektor (+3,0%), in dem Afterpay um 4,2 und Computershare um 3,7 Prozent zulegten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.370,20 +1,0% +11,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 3.127,58 -0,4% +8,8% 08:00 Schanghai-Comp. 3.642,22 +0,4% +4,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.446,06 +0,9% -11,1% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.078,22 +0,9% +15,9% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.091,38 +1,4% +7,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.535,26 +0,4% -6,0% 11:00 BSE (Mumbai) 59.563,41 +1,1% +24,4% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1723 +0,2% 1,1694 1,1732 -4,0% EUR/JPY 128,82 +0,3% 128,41 128,46 +2,2% EUR/GBP 0,8587 +0,0% 0,8585 0,8592 -3,9% GBP/USD 1,3653 +0,2% 1,3621 1,3654 -0,2% USD/JPY 109,90 +0,1% 109,81 109,49 +6,5% USD/KRW 1.174,93 -0,6% 1.181,99 1.183,15 +8,2% USD/CNY 6,4665 +0,1% 6,4623 6,4638 -0,9% USD/CNH 6,4684 -0,0% 6,4703 6,4674 -0,5% USD/HKD 7,7856 -0,0% 7,7862 7,7846 +0,4% AUD/USD 0,7259 +0,3% 0,7241 0,7252 -5,8% NZD/USD 0,7021 +0,2% 0,7005 0,7027 -2,3% Bitcoin BTC/USD 44.156,01 +1,8% 43.372,01 42.313,17 +52,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,30 72,23 +0,1% 0,07 +51,1% Brent/ICE 76,27 76,19 +0,1% 0,08 +49,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.763,74 1.768,71 -0,3% -4,97 -7,1% Silber (Spot) 22,64 22,74 -0,4% -0,10 -14,2% Platin (Spot) 1.006,40 1.001,08 +0,5% +5,33 -6,0% Kupfer-Future 4,20 4,25 -1,3% -0,06 +19,0% ===

